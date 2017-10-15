"Вердер" продлил серию без побед до 8 матчей, проиграв менхенгладбахской "Боруссии"

"Вердер" на своем поле потерпел поражение от менхенгладбахской "Боруссии" (0:2) в матче 8-го тура чемпионата Германии. Автором победного гола стал Ларс Штиндль. Еще один точный удар не счету Янника Вестергорда.

Отметим, что команда из Бремена в сезоне-2017/18 не одержала ни одной победы. В восьми турах "Вердер" потерпел 3 поражения, еще 5 игр завершив вничью.

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8-й тур

"Вердер" - "Боруссия" (Менхенгладбах) - 0:2

Голы: Штиндль, 27 (0:1). Вестергорд, 34 (0:2).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Сане, Велькович (Кайнц, 46), Аугустинссон (Й.Эггештайн, 80), Бауэр, Юнузович, Баргфреде (Хайрович, 46), Делэйни, Бартельс, Бельфодиль.

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Джонсон (Траоре, 74), Крамер, Закария, Раффаэл (Кюизанс, 83), Штиндль, Азар (Грифо, 89).

Предупреждение: Хайрович, 65.

Судья: Шмидт.

15 октября. Бремен. Стадион Weserstadion Platz.