"Вердер" победил "Кельн" в чемпионате Германии

В матче 26-го тура чемпионата Германии "Вердер" на своем поле победил "Кельн" – 3:1. В составе хозяев по мячу забили Велькович, Рашица и Эггештайн, а у гостей отличился Осако. В турнирной таблице "Вердер" поднялся на 13-е место, а "Кёльн" остался на 18-й строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

26-й тур

"Вердер" - "Кельн" - 3:1 (1:0)

Голы: Велькович, 33 (1:0). Осако, 53 (1:1). Рашица, 58 (2:1). Эггештайн, 90 (3:1).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Юнузович, Делэйни, Кайнц (Лангкамп, 83), Эггештайн, Крузе (Бауэр, 90+2), Рашица (Бельфодиль, 67).

"Кельн": Хорн, Серенсен (Биттенкурт, 46), Хайнц, Хектор, Мере, Риссе, Хегер (Кордоба, 82), Козьелло, Писарро, Теродде (Озджан, 46), Осако.

Предупреждения: Серенсен, 44. Хайнц, 60. Озджан, 79.

Судья: Бранд.

12 марта. Бремен.