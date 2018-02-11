"Вердер" одержал победу над "Вольфсбургом"

В матче 22-го тура чемпионата Германии "Вердер" в родных стенах переиграл "Вольфсбург" со счетом 3:1. В составе "бременцев" дубль оформил полузащитник Флориан Кайнц и гол забил защитник Людвиг Аугустинссон.

У "волков" отличился защитник Паул Ферхаг.

"Вердер" занимает 15-е место турнирной таблицы бундеслиги, "Вольфсбург" - 13-е.

Чемпионат Германии

Бундеслига

22-й тур

"Вердер" - "Вольфсбург" - 3:1 (2:0)

Голы: Аугустинссон, 4 (1:0). Кайнц, 40 (2:0). Ферхаг, 49 (2:1). Кайнц, 72 (3:1).

Нереализованный пенальти: Ферхаг (Вольфсбург), 49 (вратарь)

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Юнузович (Бауэр, 89), Баргфреде (Делэйни, 57), Кайнц, М.Эггештайн, Крузе, Юханнссон (Гондорф, 65).

"Вольфсбург": Кастелс, Ферхаг, Брума, Кнохе, Виллиам, Гилавоги (Штеффен, 69), Юнус Малли, Арнольд, Брекало (Ориги, 69), Мехмеди (Димата, 78), Осимен.

Предупреждения: Гилавоги, 34. Аугустинссон, 42. Брума, 90+2. Арнольд, 90+3. Штеффен, 90+3. Ферхаг, 90+4.

Судья: Айтекин.

11 февраля. Бремен. Стадион Weserstadion Platz.

Турнирная таблица чемпионата Германии