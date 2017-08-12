"Вердер" обыграл "Вюрцбургер Киккерс" в Кубке Германии

"Вердер" разгромил "Вюрцбургер Киккерс" со счетом 3:0 в матче 1/32 финала Кубка Германии. В составе победителей по мячу забили Милош Велькович, Макс Крузе и Йоханнес Эггештайн.
Кубок Германии
1/32 финала
"Вюрцбургер Киккерс" – "Вердер" – 0:3 (0:0)
Голы: Велькович, 50 (0:1). Крузе, 74 (0:2). Й.Эггештайн, 77 (0:3).
"Вердер": Павленка, Сане, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон (Гарсия, 87), Бауэр, Делэйни, Кайнц (М.Эггештайн, 79), Гондорф (Баргфреде, 64), Крузе, Й.Эггештайн.
Предупреждение: Делэйни, 90.
Судья: Штегеманн (Германия).
12 августа. Оффенбах. Стадион Sparda-Bank-Hessen-Stadion.