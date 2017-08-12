23:39 12 августа | Футбол — Германия

"Вердер" обыграл "Вюрцбургер Киккерс" в Кубке Германии


"Вердер" разгромил "Вюрцбургер Киккерс" со счетом 3:0 в матче 1/32 финала Кубка Германии. В составе победителей по мячу забили Милош Велькович, Макс Крузе и Йоханнес Эггештайн.

Кубок Германии

1/32 финала

"Вюрцбургер Киккерс" – "Вердер" – 0:3 (0:0)

Голы: Велькович, 50 (0:1). Крузе, 74 (0:2). Й.Эггештайн, 77 (0:3).

"Вердер": Павленка, Сане, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон (Гарсия, 87), Бауэр, Делэйни, Кайнц (М.Эггештайн, 79), Гондорф (Баргфреде, 64), Крузе, Й.Эггештайн.

Предупреждение: Делэйни, 90.

Судья: Штегеманн (Германия).

12 августа. Оффенбах. Стадион Sparda-Bank-Hessen-Stadion.

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