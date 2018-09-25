"Вердер" обыграл "Герту" и вышел на второе место в бундеслиге

"Вердер" обыграл "Герту" в матче 5-го тура чемпионата Германии - 3:1. В составе бременцев по голу забили Мартин Харник, Милош Велькович и Макс Крузе.

"Вердер" в пяти матчах набрал 11 очков. Команда вышла на второе место в бундеслиге.

Чемпионат Германии

Бундеслига

5-й тур

"Вердер" - "Герта" - 3:1 (2:0)

Голы: Харник, 11 (1:0). Велькович, 45 (2:0). Дилросюн, 53 (2:1). Крузе, 66 - с пенальти (3:1).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Нури Шахин (Баргфреде, 61), Классен, М.Эггештайн, Крузе (Й.Эггештайн, 90), Харник (Кайнц, 74), Осако.

"Герта": Ярстейн (Крафт, 46), Платтенхардт, Рекик, Штарк, Лустенбергер, Лазаро, Дуда (Калу, 78), Майер, Дардаи (Зельке, 64), Дилросюн, Ибишевич.

Предупреждения: Лазаро, 16. Дилросюн, 21. Нури Шахин, 61. Рекик, 65.

Судья: Винкманн (Германия).

25 сентября. Бремен. Стадион "Weserstadion Platz".