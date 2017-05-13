Вайгль выбыл на 3-4 месяца из-за перелома лодыжки

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль получил травму в матче 33-го тура чемпионата Германии против "Аугсбурга" (1:1). У хавбека, замененного на 23-й минуте, был диагностирован перелом лодыжки, ориентировочно он будет восстанавливаться около 3-4 месяцев.
В текущем сезоне Вайгль провел 43 матча и забил 1 гол во всех турнирах.
🤕 @JuWeigl hat sich leider das Sprunggelenk gebrochen und fällt 3-4 Monate aus! Gute Besserung, Jule! #fcabvb pic.twitter.com/MENIgm6HmG– Borussia Dortmund (@BVB) 13 мая 2017 г.