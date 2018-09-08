Вайденфеллер оформил дубль и отразил пенальти в прощальном матче. Видео

Экс-вратарь дортмундской "Боруссии" Роман Вайденфеллер провел прощальный матч. 37-летний немец во встрече между командами "Звезды "Боруссии" и "Роман и друзья" забил 2 гола и отразил пенальти.
Напомним, Вайденфеллер после 16 сезонов за дортмундцев завершил профессиональную карьеру по окончании сезона-2017/18.
Earlier today, Roman Weidenfeller participated in his testimonial match. He played a half each for the BVB Allstars & the Weidenfeller and Friends team.– Mouhamad Rachini | محمد الرشعيني (@ThatArabKeeper) 8 сентября 2018 г.
Not only did he make two penalty saves, but he also scored two goals. Not a bad farewell! #Weidenfeller #Bundesliga pic.twitter.com/PvMrsvodGL