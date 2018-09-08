03:11 | Футбол — Германия

Вайденфеллер оформил дубль и отразил пенальти в прощальном матче. Видео

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Экс-вратарь дортмундской "Боруссии"Роман Вайденфеллер провел прощальный матч. 37-летний немец во встрече между командами "Звезды "Боруссии" и "Роман и друзья" забил 2 гола и отразил пенальти.

Напомним, Вайденфеллер после 16 сезонов за дортмундцев завершил профессиональную карьеру по окончании сезона-2017/18. 

 

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