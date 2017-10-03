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22:28 | Футбол — Германия

Ван Гал станет новым главным тренером "Баварии"?

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Руководство "Баварии" рассматривает возможность назначения Луи ван Гала на пост главного тренера команды, сообщает Bild. По инфомации источника, голландский специалист присутствовал на матче мюнхенцев в Лиге чемпионов против "ПСЖ" (0:3), после которой в отставку был отправлен Карло Анчелотти.

Отметим, что ван Гал уже работал с "Баварией" с 2009 по 2011 год. Под его руководством команда по разу завоевалв чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

Ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой новым наставником "Баварии" станет экс-тренер "Барселоны" Луис Энрике.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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AlexMiron

Ой нет только не он....

22:43