Ван Гал станет новым главным тренером "Баварии"?

Руководство "Баварии" рассматривает возможность назначения Луи ван Гала на пост главного тренера команды, сообщает Bild. По инфомации источника, голландский специалист присутствовал на матче мюнхенцев в Лиге чемпионов против "ПСЖ" (0:3), после которой в отставку был отправлен Карло Анчелотти.

Отметим, что ван Гал уже работал с "Баварией" с 2009 по 2011 год. Под его руководством команда по разу завоевалв чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

Ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой новым наставником "Баварии" станет экс-тренер "Барселоны" Луис Энрике.