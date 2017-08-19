Ван Бастен похвалил арбитра, назначившего пенальти после просмотра видеоповтора

Технический директор ФИФА Марко ван Бастен отметил первое успешное использование видеоарбитра в чемпионате Германии. В пятницу на матче "Бавария" - "Байер" Тобиас Штилер назначил пенальти в ворота гостей на 52-й минуте встречи. Однако сделал он это только лишь после совещания с помощником, работающим с видеоповторами. Форварда мюнхенцев Роберта Левандовски придерживали в штрафной площади.

"Первое успешное использование VAR в бундеслиге", - написал ван Бастен.