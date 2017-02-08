Валерьен Исмаэль: "Вольфсбург" почти использовал свой шанс с "Баварией"

Главный тренер "Вольфсбурга" Валерьен Исмаэль после матча 1/8 финала Кубка Германии против "Баварии" (0:1) отметил, что его команда была близка к тому, чтобы сравнять счет. По его словам, следующий поединок "волкам" нужно провести так же.

- Мои поздравления "Баварии" с выходом в следующий раунд, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Исмаэля. - Мы показали сегодня очень хорошую игру, действовали дисциплинированно. Когда ты несколько месяцев назад пропустил пять мячей, то, естественно, в следующий раз играешь осторожнее. В перерыве мы решили, что нужно продолжать сохранять спокойствие и ждать своего шанса. В итоге мы почти были вознаграждены. В следующих матчах нужно играть подобным образом.