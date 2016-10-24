08:19 | ФУТБОЛ — Германия

В "Вольфсбурге" ждут от Дракслера большего

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Спортивный директор "Вольфсбурга" Клаус Аллофс подчеркнул, что в клубе ожидают более выразительной игры от полузащитника Юлиана Дракслера. По его словам, руководство "волков" не разочаровано подписанием контракта с хавбеком, но хочет, чтобы он проявил себя.

- Не могу сказать, что мы ошиблись, подписав Дракслера, - приводит Sport1.de слова Аллофса. - Но если бы он не хотел выступать за "Вольфсбург", я бы не оставил это без внимания. Дракслер должен показать свои игровые качества.

В текущем сезоне Дракслер провел в составе "Вольфсбурга" девять матчей и забил один мяч.

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