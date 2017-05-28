В случае вылета "Вольфсбурга", Гомес уйдет из клуба за 10 миллионов евро

Нападающий "Вольфсбурга" Марио Гомес может покинуть клуб по окончании сезона, сообщает Bild. В случае вылета команды во вторую бундеслигу, 31-летний футболист сможет уйти из клуба после предложения в 10 миллионов евро. Такой пункт прописан в контракте Гомеса.

Напомним, что в первом стыковом матче "Вольфсбург" обыграл "Айнтрахт" со счетом 1:0, единственный мяч записал на свой счет как раз Гомес. Немец выступает за "волков" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 35 матчей в клубных турнирах и отметился 17 голами.