19:54 | ФУТБОЛ — Германия

В "Шальке" рассчитывают сохранить Бадштубера

0
0
0
0
2

Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель подчеркнул, что в клубе не собираются расставаться с защитником Хольгером Бадштубером. Игрок перешел в "Шальке" из "Баварии" на правах аренды и пока провел только 6 матчей в бундеслиге.

- Хольгер чувствует себя очень хорошо, - цитирует reviersport.de Хайделя. - Он говорит, что все ближе к тому уровню, которого хочет достичь. После двух лет травм тяжело вернуться. С "Баварией" и Бадштубером у нас четкая договоренность. То, что он останется с нами, не выглядит невозможным. Подождем конца сезона.

0
0
0
0
2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Бомжи всё оплатят.

20:23

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...