В "Шальке" рассчитывают сохранить Бадштубера

Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель подчеркнул, что в клубе не собираются расставаться с защитником Хольгером Бадштубером. Игрок перешел в "Шальке" из "Баварии" на правах аренды и пока провел только 6 матчей в бундеслиге.

- Хольгер чувствует себя очень хорошо, - цитирует reviersport.de Хайделя. - Он говорит, что все ближе к тому уровню, которого хочет достичь. После двух лет травм тяжело вернуться. С "Баварией" и Бадштубером у нас четкая договоренность. То, что он останется с нами, не выглядит невозможным. Подождем конца сезона.