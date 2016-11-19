В матче с дортмундской "Боруссией" букмекеры отдают предпочтение "Баварии"

В чемпионате Германии сегодня матчем "Боруссия" Д - "Бавария" продолжится 11-й тур бундеслиги. Начало - в 20:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Боруссия" Д - "Бавария"

Коэффициенты Winline: П1 3,56 - Н 3,61 - П2 2,08

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:1. Главный бой тура отгремит субботним вечером на "Вестфаленштадионе". Немецкая классика, Дер Класикер – так бундеслига уже привыкла звать встречи "Баварии" с дортмундской "Боруссией", по-прежнему не теряющие своей принципиальности. Даже несмотря на то, что дортмундцы нынче проживают на немного неожиданном пятом месте в таблице. Ведь причины у этого вполне объективны: и потеря лидеров, и появление плеяды новичков, и общая молодость команды. В целом ясно, что Дортмунд по ходу сезона будет прибавлять.

Однако прогрессировать будет и "Бавария", которая нынче тоже лишь привыкает к новому тренеру и новой манере игры, потеряв уже шесть очков – антирекорд к данному отрезку сезона за последние несколько лет. И травмы не желают оставлять рекордмайстера в покое – не сыграет с Дортмундом Коман, под вопросом и Видаль, и Мартинес, и даже Роббен. У "Боруссии" кадровая ситуация лучше (на поле наконец-то может выйти даже Марко Ройс), но в целом к очной встрече оба соперника подходят в неоптимальном состоянии. Даже Обамеянг с Левандовски пока не в состоянии вывести свою личную дуэль на первый план – обогнать бы им сначала в таблице бомбардиров "козла" Энтони Модеста. Впрочем, у габонца в этом туре есть шансы увеличить отрыв.

И все же совсем небольшой шестиочковый отрыв добавляет матчу значимости. Как и то, что с последнего визита в Дортмунд "Бавария" увезла немного выставочный Суперкубок Германии, но очень уверенную по игре победу. Последние годы "шмелям" вообще тяжело тягаться с рекордмайстером – ни одной победы в трех прошлых встречах. Однако в этом, двадцатом за четыре с половиной года матче с мюнхенцами, "Боруссия" сделает все, чтобы не проиграть. Уж больно хороша нынче статистика "Вестфаленштадиона", который не знает грусти уже 26 матчей бундеслиги.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д - "Бавария".