09:36 | ФУТБОЛ — Германия

В матче Кубка Германии команды провели 8 замен

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Матч 1/8 финала Кубка Германии между "Асторией" и "Арминией" (1:2) войдет в историю футбола. В этой встрече обе команды провели по 4 замены. Впервые в одной встрече было сделано сразу 8 замен. У хозяев на 117-й минуте на поле вышел Бенджамин Хоффман, а у гостей на 121-й - Флориан Хартерс.

Напомним, в конце прошлого года Немецкий футбольный союз принял решение ввести право на совершение одной дополнительной замены в матчах Кубка Германии. Однако использовать ее можно только во время дополнительного времени.

Правило, разрешающее провести четвертую замену во время дополнительного времени, было разработано в 2016 году Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

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Материалы REN-TV

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