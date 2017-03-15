12:13 | ФУТБОЛ — Германия

В идеальную команду Обамеянга не попали Месси и Криштиану Роналду

0
0
0
0

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг составил свою идеальную команду, в которую не были включены форвард "Барселоны" Лионель Месси и нападающий "Реала" Криштиану Роналду. В составе габонца оказался лишь один игрок чемпионата Испании, а также сам Обамеянг.

Полностью идеальная команда по версии Обамеянга выглядит следующим образом:

Мануэль Нойер ("Бавария") – Сократис Папастатопулос ("Боруссия" Д), Рафаэль Варан ("Реал"), Курт Зума ("Челси") – Генрих Мхитарян ("Манчестер Юнайтед"), Марко Верратти ("ПСЖ"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – Марко Ройс ("Боруссия" Д), Эден Азар ("Челси"), Димитри Пайет ("Марсель") – Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Д).

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ