В идеальную команду Обамеянга не попали Месси и Криштиану Роналду

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг составил свою идеальную команду, в которую не были включены форвард "Барселоны" Лионель Месси и нападающий "Реала" Криштиану Роналду. В составе габонца оказался лишь один игрок чемпионата Испании, а также сам Обамеянг.

Полностью идеальная команда по версии Обамеянга выглядит следующим образом:

Мануэль Нойер ("Бавария") – Сократис Папастатопулос ("Боруссия" Д), Рафаэль Варан ("Реал"), Курт Зума ("Челси") – Генрих Мхитарян ("Манчестер Юнайтед"), Марко Верратти ("ПСЖ"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – Марко Ройс ("Боруссия" Д), Эден Азар ("Челси"), Димитри Пайет ("Марсель") – Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Д).