В Германии отменят матчи по понедельникам

Клубы бундеслиги выступили за то, чтобы с сезона 2021/22 матчи больше не проводились по понедельникам. По их мнению, стоит перенести часть игр на воскресенье. Об этом сообщает Zeit Online.

Все 18 команд чемпионата Германии высказались за то, чтобы все игры проводились в выходные дни. Представители клубов отреагировали на протесты болельщиков, которые очень недовольны, что какие-то игры могут быть в понедельник. Еще одна причина подобного решения - нагрузка некоторых команд, у которых остается меньше времени на восстановление перед матчами в еврокубках.

Согласно источнику, клубы согласуют новый телеконтракт, в котором будет прописано данное правило.Текущее соглашение, которое действует до 2021 года, включает 5 матчей в понедельник.

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