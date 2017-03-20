В Германии обеспокоены постоянным чемпионством "Баварии"

Президент футбольной лиги Германии Кристиан Зайферт недоволен положением дел в бундеслиге. По его словам, никто не может составить конкуренцию "Баварии".

– Меня это беспокоит. Конечно, "Баварию" тут нельзя упрекать. Если бы два раза подряд она выиграла чемпионат, то это полезно для бундеслиги, - цитирует Зайферта Kicker. - В чемпионате Англии каждый год на титул претендуют сразу пять команд. В Италии таких команд три, в Испании – две. В чемпионате Германии участвуют 17 команд, но о преследователе "Баварии" не идет и речи. Это нужно как-то менять.