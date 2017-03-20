07:49 | ФУТБОЛ — Германия

В Германии обеспокоены постоянным чемпионством "Баварии"

0
0
0
0
1

Президент футбольной лиги Германии Кристиан Зайферт недоволен положением дел в бундеслиге. По его словам, никто не может составить конкуренцию "Баварии".

– Меня это беспокоит. Конечно, "Баварию" тут нельзя упрекать. Если бы два раза подряд она выиграла чемпионат, то это полезно для бундеслиги, - цитирует Зайферта Kicker. - В чемпионате Англии каждый год на титул претендуют сразу пять команд. В Италии таких команд три, в Испании – две. В чемпионате Германии участвуют 17 команд, но о преследователе "Баварии" не идет и речи. Это нужно как-то менять.

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

изсибири

Как вариант - опустить уровень Баварии до остальных команд )

08:01

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...