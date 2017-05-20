В чемпионате Германии второй раз в истории два футболиста забили по 30 голов

В немецкой бундеслиге во второй раз в истории двум футболистам удалось забить по 30 голов. В заключительном туре сезона против "Вердера" форвард "Боруссии" из Дортмунда Пьер-Эмерик Обамеянг довел число забитых мячей до 30. Столько же голов у форварда "Баварии" Роберта Левандовски. Оба игрока еще могут улучшить статистику - матчи с их участием еще не завершились.

Последний раз двум футболистам удалось отличиться по 30 раз в сезоне-1973/74. Ими также стали игроки "Баварии" и "Боруссии", но только менхенгладбахской - Герд Мюллер и Юпп Хайнкес.