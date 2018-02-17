Руководство немецкой бундеслиги рассматривает вариант реформирования календаря и схемы розыгрыша чемпионата. Как сообщает L’Equipe, в чемпионате Германии может появиться система плей-офф. Причем по схеме плей-офф планируется даже розыгрыш чемпионского титула. По задумке авторов идеи это повысит интерес к бундеслиге, где не хватает чемпионской интриги из-за доминирования "Баварии".

Сама идея вызвала разную реакцию в футбольном сообществе.

– Это мысль, над которой нужно подумать, она этого заслуживает, – отметил полузащитник "Баварии" Томас Мюллер.

С ним не согласился спортивный директор "Байера" Руди Феллер.

– Плей-офф исказит результаты чемпионата, – считает он.