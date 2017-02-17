В бундеслиге забит 50-тысячный гол

Полузащитник "Байера" Карим Беллараби на 23-й минуте гостевого матча 21-го тура чемпионата Германии против "Аугсбурга" вывел свою команду вперед – 1:0. Этот мяч стал 50-тысячным мячом, забитым в бундеслиге.
Таким образом, немецкий хавбек встал в один ряд с экс-нападающим "Шальке" и "Фрайбурга" Александром Бородюком. Российский форвард также забивал гол, который стал для чемпионата Германии юбилейным - 6 апреля 1994 года, выступая за "Фрайбург", он поразил ворота "Вердера", этот мяч стал 30-тысячным голом бундеслиги.
БУНДЕСЛИГА
50 000 ГОЛОВ
Голы забиты
|
46
|
вратарями
|
214
|
на первой минуте
|
617
|
в добавленное время
|
984
|
в свои ворота
|
3370
|
игроками, вышедшими на замены
|
3391
|
с пенальти
|
6304
|
в первую четверть часа
|
10 717
|
в последнюю четверть часа
|
21 785
|
в первом тайме
|
28 215
|
во втором тайме
Первый гол
|
Дата
|
Матч
|
Автор
|
24 августа 1963 года
|
Вердер – Боруссия Д – 3:2
|
Тимо Конецка
Самые быстрые голы
|
Время
|
Сезон
|
Матч
|
Автор
|
9 секунд
|
2014/15
|
Боруссия Д – Байер – 0:2
|
Карим Беллараби
|
9 секунд
|
2015/16
|
Хоффенхайм – Бавария – 1:2
|
Кевин Фолланд
Самый быстрый хет-трик
|
Минуты
|
Сезон
|
Матч
|
Автор
|
51-55
|
2015/16
|
Бавария – Вольфсбург – 5:1
|
Роберт Левандовски
Самый дальний точный удар
|
Сезон
|
Матч
|
Дистанция
|
Автор
|
2014/15
|
Падерборн – Ганновер – 2:0
|
83 метра
|
Моритц Штоппелькамп
Бомбардиры
|
1. Герд Мюллер
|
Бавария
|
365
|
2. Клаус Фишер
|
Мюнхен 1860, Шальке, Кельн, Бохум
|
268
|
3. Клаудио Писарро
|
Бавария, Вердер
|
190
Самый забивающий вратарь
|
Ханс Йерг Бутт
|
Гамбург, Байер 26
Больше всех голов с пенальти
|
Манфред Кальц
|
Гамбург
|
53
Больше всех автоголов
|
Манфред Кальц
|
Гамбург
|
6
|
Николче Новески
|
Майнц
|
6
Самый молодой автор гола
|
Сезон
|
Игрок
|
Матч
|
Возраст
|
2005/06
|
Нури Шахин
|
Нюрнберг – Боруссия Д – 1:2
|
17 лет 2 месяца 21 день