23:12 18 августа | Футбол — Германия

В бундеслиге впервые назначили пенальти после просмотра видеоповтора. Видео

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Главный арбитр матча 1-го тура чемпионата Германии "Бавария" - "Байер" Тобиас Штилер назначил пенальти в ворота гостей на 52-й минуте встречи. Однако сделал он это только лишь после совещания с помощником, работающим с видеоповторами. Форварда мюнхенцев Роберта Левандовски придерживали в штрафной площади.

Напомним, что перед стартом сезона футбольная лига Германии создала в Кельне специальный центр для видеоарбитров (ВАР), где в зале площадью примерно 100 квадратных метров размещаются видеоассистенты, работающие на матчах.

Трансляция матча "Бавария" - "Байер"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Юный Люцифер

И вот за это?! Пенальти?! Игрока чуть-чуть коснулись, а он изобразил будто его едва ли не убили. Клоунада

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