В бундеслиге впервые назначили пенальти после просмотра видеоповтора. Видео

Главный арбитр матча 1-го тура чемпионата Германии "Бавария" - "Байер" Тобиас Штилер назначил пенальти в ворота гостей на 52-й минуте встречи. Однако сделал он это только лишь после совещания с помощником, работающим с видеоповторами. Форварда мюнхенцев Роберта Левандовски придерживали в штрафной площади.
Напомним, что перед стартом сезона футбольная лига Германии создала в Кельне специальный центр для видеоарбитров (ВАР), где в зале площадью примерно 100 квадратных метров размещаются видеоассистенты, работающие на матчах.
Трансляция матча "Бавария" - "Байер"
First use of #VAR in the #Bundesliga a success. Lewandowski draws the penalty then slots it home for #BayernMunich #FCBB04 #FCBayern pic.twitter.com/I8GeNb71FO– Dave (@DesTaquito) 18 августа 2017 г.
Юный Люцифер
И вот за это?! Пенальти?! Игрока чуть-чуть коснулись, а он изобразил будто его едва ли не убили. Клоунада
23:40 18 августа