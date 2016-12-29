09:10 | ФУТБОЛ — Германия

В "Боруссии" знают, кем заменить Обаменяга в случае его ухода

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Исполнительный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке уверен, что дортмундцам хватит внутренних ресурсов, чтобы заменить нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, если он решит сменить клубную прописку. Ранее форвард неоднократно говорил о том, что с детства мечтает играть за "Реал".

- Ройс смог бы хорошо выступать на позиции центрфорварда, это можно сказать и о Шюррле, - приводит Fokus слова Ватцке. - Но Ройс более уверенно чувствует себя перед воротами, и он сильнее физически. При этом "Боруссия" может подписать перспективного нападающего.

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