В "Баварии" объяснили желание Боатенга покинуть клуб

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сказал, что клуб не вел переговоров с "ПСЖ" о трансфере защитника Жерома Боатенга. По словам представителя руководства клуба, 29-летний игрок обороны до завершения карьеры хочет попробовать свои силы в другом чемпионате.

– После окончания прошлого сезона Жером и его агент сказал руководству, что ему хочется попробовать что-то новое до того, как он завершит карьеру, – цитирует Румменигге RTL.de. – Я ответил, что если найдется клуб, готовый заплатить устраивающую "Баварию" сумму, мы готовы вести переговоры.

Что до переговоров с "ПСЖ" по Боатенгу, мы все еще не связывались с ними. Несмотря на то, что его агенты ведут переговоры с "ПСЖ", решение о его переходе во французский клуб не принято.

По данным СМИ, "ПСЖ" готов заплатить за Боатенга 35 миллионов евро. По оценке transfermarkt.de, цена защитника на 10 миллионов евро выше. Также в прессе появлялись сообщения о том, что в услугах игрока мюнхенцев заинтересован "Манчестер Юнайтед".