В "Баварии" недовольны заявлением Лама о завершении карьеры

Руководство "Баварии" выразило недовольство заявлением защитника Филиппа Лама о завершении карьеры в конце сезона. Мюнхенцы считают, что объявление должно было быть совместным, а игроку следовало согласовать его с клубом.

- В "Баварии" удивлены подходу Лама и его советника, - подчеркнул председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге. - Ули Хенесс и я провели конструктивные переговоры с Филиппом о возможном продлении контракта. В конце прошлой недели он сообщил, что не готов к этому и попросил о досрочном расторжении контракта, действующего до июня 2018 года. До вторника мы предполагали, что сделаем совместное заявление.

Филипп Лам был важным игроком для "Баварии" последние десять лет. Дверь клуба всегда будет для него открыта.