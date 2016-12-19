14:39 | ФУТБОЛ — Германия

В "Баварии" не исключили приглашения главного тренера "Лейпцига"

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Президент "Баварии" Ули Хенесс подчеркнул, что на данный момент не может идти речи об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера мюнхенцев. При этом глава клуба не исключил возможность приглашения на эту должность Ральфа Хазенхюттля, который работает в "Лейпциге".

- Если в будущем "Бавария" захочет назначить главным тренером немца, то речь будет идти о трех кандидатах, - приводит Kicker слова Хенесс. - Но сейчас об этом не может быть и речи, потому что Анчелотти летом возглавил наш клуб, а Хазенхюттль "Лейпциг". Если говорить об этом тренере, то он, безусловно, должен набраться опыта.

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