В 1/8 финала Кубка Германии сыграют "Бавария" и дортмундская "Боруссия"

Состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала Кубка Германии. Отметим, что уже на этой стадии встретятся действующий обладатель трофея дортмундская "Боруссия" и действующий чемпио страны "Бавария".

Матчи состоятся 19-20 декабря. Полностью состав пар выглядит следующим образом:

"Майнц" – "Штутгарт"

"Нюрнберг" – "Вольфсбург"

"Бавария" – "Боруссия" Д

"Хайденхайм" – "Айнтрахт"

"Вердер" – "Фрайбург"

"Боруссия" М – "Байер"

"Падерборн" – "Ингольштадт"

"Шальке" – "Кельн"