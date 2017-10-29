21:14 | Футбол — Германия

В 1/8 финала Кубка Германии сыграют "Бавария" и дортмундская "Боруссия"


Состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала Кубка Германии. Отметим, что уже на этой стадии встретятся действующий обладатель трофея дортмундская "Боруссия" и действующий чемпио страны "Бавария".

Матчи состоятся 19-20 декабря. Полностью состав пар выглядит следующим образом:

"Майнц" – "Штутгарт"

"Нюрнберг" – "Вольфсбург"

"Бавария" – "Боруссия" Д

"Хайденхайм" – "Айнтрахт"

"Вердер" – "Фрайбург"

"Боруссия" М – "Байер"

"Падерборн" – "Ингольштадт"

"Шальке" – "Кельн"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/german/cup/2017-2018/playoff/

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