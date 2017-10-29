В 1/8 финала Кубка Германии сыграют "Бавария" и дортмундская "Боруссия"

Состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала Кубка Германии. Отметим, что уже на этой стадии встретятся действующий обладатель трофея дортмундская "Боруссия" и действующий чемпио страны "Бавария".
Матчи состоятся 19-20 декабря. Полностью состав пар выглядит следующим образом:
"Майнц" – "Штутгарт"
"Нюрнберг" – "Вольфсбург"
"Бавария" – "Боруссия" Д
"Хайденхайм" – "Айнтрахт"
"Вердер" – "Фрайбург"
"Боруссия" М – "Байер"
"Падерборн" – "Ингольштадт"
"Шальке" – "Кельн"
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/cup/2017-2018/playoff/