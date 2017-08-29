Устроившему взрыв у автобуса "Боруссии" выдвинули обвинение из 28 пунктов

Немецкая прокуратура выдвинула обвинение из 28 пунктов подозреваемому во взрыве трех бомб рядом с автобусом дортмундской "Боруссии", сообщает Reuters. Подозреваемый во взрыве Сергей В., у которого российское и немецкое гражданство, приобрел опционные сертификаты клуба. Он намеревался заработать миллионы на колебании курса акций.

11 апреля в Дортмунде прогремели три взрыва. Пострадал автобус с игроками "Боруссии", которая отправлялась на матч Лиги чемпионов против "Монако" (2:3). Игру из-за инцидента перенесли на сутки. Защитник Марк Бартра получил ранение, был экстренно доставлен в больницу и перенес операцию на руке.

Сергей В.зрыв. Зачем россиянин атаковал автобус "Боруссии"