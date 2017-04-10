Усман Дембеле: "Тухель захотел менять видеть в "Боруссии", когда я забил всего 2 - 3 гола за "Ренн"

Вингер дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле признался, что прошлым летом им интересовались многие клубы, но раньше всех на него вышли дортмундцы. Главный тренер немецкой команды Томас Тухель договорился с игроком, когда тот забил всего пару голов.

- Был интерес других клубов, но я не хотел отказываться от нашего соглашения с "Боруссией", - цитирует L'Equipe 19-летнего француза. - Тухель связался со мной раньше всех. Тогда я забил только 2 - 3 мяча за "Ренн", но он уже сказал, что хочет видеть меня в своей команде. Этот тренер всегда говорит мне, чтобы я показывал на поле все, на что я способен. Я наслаждаюсь свободой, которую мне дают. Здорово получить такое же доверие, как и 25-летний футболист.