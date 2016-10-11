Нападающий дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле получил травму в расположении молодежной сборной Франции. Как сообщает L'Equipe, 19-летний француз пропустит сегодняшний матч против Северной Ирландии из-за проблем с лодыжкой. Точные сроки восстановления пока неизвестны. В текущем сезоне футболист, перебравшийся в "Боруссию" летом из "Ренна", сыграл в 10 матчах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.