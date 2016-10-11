20:05 | ФУТБОЛ — Германия

Усман Дембеле получил травму

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Нападающий дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле получил травму в расположении молодежной сборной Франции. Как сообщает L'Equipe, 19-летний француз пропустит сегодняшний матч против Северной Ирландии из-за проблем с лодыжкой. Точные сроки восстановления пока неизвестны. В текущем сезоне футболист, перебравшийся в "Боруссию" летом из "Ренна", сыграл в 10 матчах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Red G. Best

ок, я не прав! на майскоре пишут Усман играет, на УЕФА Мусса!

20:23

Red G. Best

интересно, а кто сейчас у Франции играет в нападении, ни Усман ли Дембеле?! внимательны будьте!

20:20

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