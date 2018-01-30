Усейн Болт: "После просмотра в "Боруссии" станет ясно, есть ли смысл заниматься футболом"

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт, который сейчас тренируется с "Мамелоди Сандаунз", лидирующим в турнирной таблице чемпионата ЮАР, рассказал о предстоящем просмотре в дортмудской "Боруссии". Отметим, что ямайский спринтер отправится в Германию в марте этого года.

- Это то, что я хочу сделать, и у меня сейчас есть такая возможность, - цитирует 4-4-2 Болта. - После просмотра я смогу понять, имеет ли смысл продолжать делать то, что я делаю, или не имеет. Таков мой план.