Ульрайх получил травму. Против "Байера" может сыграть 36-летний Штарке

Основной вратарь "Баварии" в сезоне-2017/18 Свен Ульрайх получил травму на тренировке, сообщает L’Équipe. Голкипер повредил правую руку и был вынужден покинуть занятие на гольф-каре.

Степень серьезности травмы не уточняется. Если Ульрайх не успеет восстановиться от повреждения, место в воротах "Баварии" в матче 18-го тура чемпионата Германии против "Байера", скорее всего, займет 36-летний Том Штарке, на счету которого участие в двух играх сезона-2017/18.

Напомним, основной вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер продолжает восстанавливаться от травмы. В последний раз он выходил на поле 16 сентября в игре против "Майнца" (4:0).