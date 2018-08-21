Ули Хеннес: "У меня будет время встретиться с агентом Левандовски после закрытия трансферного окна"

Президент "Баварии" Ули Хенесс рассказал, что агент нападающего Роберта Левандовски несколько раз пытался встретиться с ним, но ничего не вышло. По его словам, ситуация с возможным переходом польского форварда всегда была под контролем.

– Мы всегда держали ситуацию под контролем, – приводит Bild слова Хенесса. – Мы не общались с его агентом – просто не дали ему возможности для разговора. Он пытался встретиться со мной четыре-пять раз. Я сказал ему, что у меня будет свободное время только 2 сентября в 14.30 (после окончания трансферного окна). Мы хотели кое что доказать футбольному миру. Я уверен, что у нас могли бы быть предложения до 150 миллионов. Роберт точно знал, что если хочет получить большой контракт, то должен делать это сейчас. Но с этим решением уже все. Если Роберт в форме, он забьет 35 голов в бундеслиге.

Ранее председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб не намерен расставаться с нападающим.

Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость форварда в 85 миллионов евро. В прошлом сезоне поляк принял участие в 48 матчах на клубном уровне, забив 41 мяч и сделав 3 голевые передачи.