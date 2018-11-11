Ули Хенесс: "Вопрос тренера в "Баварии" не стоит"

Президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, что в команде не стоит вопрос по поводу главного тренера. После не самых ярких результатов, когда мюнхенцы не могли выиграть четыре матча подряд, сообщалось, что в клубе недовольны работой Нико Ковача, который возглавил "рекордмайстер" минувшим летом.

- Вопрос тренера не обсуждается, - заявил Хенесс в эфире канала Sky Sports. - После поражения от дортмундской "Боруссии" я менее подавлен, чем после поражения от Гладбаха. Наша команда находится в хорошем состоянии. Команда играет не за тренера, а за "Баварию".

"Бавария" с 20 баллами располагается на третьей строчке чемпионата Германии, отставая от лидирующей дортмундской "Боруссии" на 7 очков.

Все о чемпионате Германии - здесь