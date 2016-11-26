Ули Хенесс снова стал президентом "Баварии"

Бывший президент "Баварии" Ули Хенесс, отбывший тюремное заключение за неуплату налогов, снова занял этот пост, информирует пресс-служба клуба. Он сменил Карла Хопфнера.
64-летний Хенесс являлся единственным кандидатом на выборах. Он получил 98,5 процента голосов и будет президентом до 2019 года.
Напомним, Хенесс был приговорен к 3,5 годам тюремного заключения за неуплату налогов в размере 27 миллионов евро. Однако он был досрочно освобожден в феврале 2016 года. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал явку с повинной и признание вины, а также отсутствие судимостей в прошлом.
It's official! Uli #Hoeneß is back as #FCBayern president! #FCBJHV pic.twitter.com/wjAV7Eiu65– FC Bayern English (@FCBayernEN) 25 ноября 2016 г.