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Ули Хенесс снова стал президентом "Баварии"

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Бывший президент "Баварии" Ули Хенесс, отбывший тюремное заключение за неуплату налогов, снова занял этот пост, информирует пресс-служба клуба. Он сменил Карла Хопфнера.

64-летний Хенесс являлся единственным кандидатом на выборах. Он получил 98,5 процента голосов и будет президентом до 2019 года.

Напомним, Хенесс был приговорен к 3,5 годам тюремного заключения за неуплату налогов в размере 27 миллионов евро. Однако он был досрочно освобожден в феврале 2016 года. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал явку с повинной и признание вины, а также отсутствие судимостей в прошлом.

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