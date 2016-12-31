17:37 | ФУТБОЛ — Германия

Ули Хенесс: "Считаю совершенно неправильными антироссийские настроения в Германии"

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Президент "Баварии" Ули Хенесс в интервью TZ на тему политики выступил за объединение усилий с Россией в борьбе с терроризмом. По его словам, напряженность в мире нарастает из-за негативного отношения к России в Европе.

– Я вижу в этом большую проблемы. Мы в Германии слишком усердно критикуем Россию, говоря о ней уничижительно, – отметил Хенесс. – Я прекрасно понимаю, что в России живут и работают не только добрые самаритяне и благодетели. Однако целесообразно было бы работать вместе с русскими и США над решением мировых проблем. Если Европа, Америка и Россия будут сотрудничать, многие проблемы быстро решатся. А нынешняя ситуация не способствует улучшению положения. В одной только Германии много лет сильны антироссийские настроения, что я считаю совершенно неправильным.

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