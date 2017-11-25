Ули Хенесс: "Матч в Париже разбудил "Баварию"

Президент "Баварии" Ули Хенесс отметил, что сезон для его команды изменился после поражения от "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов со счетом 0:3. После того матча был отправлен в отставку с поста главного тренера Карло Анчелотти, а возглавил мюнхенцев Юпп Хайнкес.

– Матч в Париже разбудил наш клуб, – цитирует Le Figaro Хенесса. – Тогда совет директоров решил взять новое направление. И мы смогли добиться прогресса. Хорошо, что нам удалось подписать Хайнкеса. Изменения в клубе очевидны. Все сотрудники, персонал, массажисты – все работают иначе. Совсем другое состояние умов.