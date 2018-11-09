Ули Хенесс: "Кого бы я хотел в "Баварию"? Мбаппе. Но он к нам не пойдет"

Президент "Баварии" Ули Хенесс рассказал, кого из футболистов хотел бы видеть в составе мюнхенского клуба. По его словам, он бы не пожалел средств на переход нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе.

- Для Мбаппе из Парижа я бы взоврвал границы в плане финансов. Но он к нам не хочет, - приводит Sky Sports слова Хенесса.

Ранее сообщалось, что, по словам Хенесса, для мюнхенского клуба скоро настанет время совершить трансфер на крупную сумму. В летнее трансферное окно "Бавария" не потратила ни одного евро, а единственный новичок Леон Горецка перешел на правах свободного агента.

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