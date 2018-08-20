09:28 | Футбол — Германия

Ули Хенесс: "Если бы Лев чаще ездил в Лондон на матчи "Арсенала", он бы не взял Езила на ЧМ"


Президент "Баварии" Ули Хенесс раскритиковал решение тренера сборной Германии Йоахима Лева взять на чемпионат мира-2018 полузащитника "Арсенала"  Месута Езила. По его мнению, немецкому специалисту стоило чаще наблюдать за играми футболиста в лондонском клубе, и тогда бы решение было иным.

- Единственный большой упрек, который я сделаю в адрес Йоахима Лева: если бы он чаще ездил в Лондон на игры "Арсенала" и наблюдал бы за Езилом, то он, вероятнее всего, не взял бы его на чемпионат мира. И мы все избавились бы от этого театра,- заявил Хенесс в эфире Sky Sport News.

Езил выступал за сборную Германии с 2009 по 2018 год. В ее составе он выигрывал чемпионат мира-2014. После ЧМ-2018 в России он заявил, что завершает выступления за национальную команду.

Немецкая сборная впервые в своей истории не вышла из группы, проиграв Мексике (0:1) и Южной Корее (0:2).

 

 

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