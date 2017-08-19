Ули Хенесс: "Если бы Дембеле был игроком "Баварии", то платил бы 100 тысяч евро в день за бойкот

Президент "Баварии" Ули Хенесс отметил, что игроки не имеют права объявлять бойко клубу. По его словам, футболист за день забастовки платит 100 тысяч евро.

- Не может быть так, что сумму компенсации определяет игрок, а не клуб. Если бы Дембеле был нашим футболистом, то платил бы по 100 тысяч евро за день бойкота. И так до закрытия трансферного окна.

Напомним, Дембеле не появился на тренировке "Боруссии" и требует от клуба отпустить его в "Барселону". В Дортмунде согласны расстаться с игроком, но не могут согласовать сумму трансфера.