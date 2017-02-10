Ули Хенесс: "Дуглас Коста пытается получить повышение зарплаты"

Президент "Баварии" Ули Хенесс уверен, что своими интервью полузащитник Дуглас Коста пытается добиться повышения зарплаты. Ранее бразильский полузащитник заявлял, что он не чувствует себя счастливым в мюнхенском клубе. Интерес к 26-летнему игроку проявляет "Ювентус", в текущем сезоне Коста забил 3 мяча и отдал одну передачу в 14 матчах бундеслиги.

– Его слова – отчаянные попытки получить повышение в зарплате, – цитирует Daily Mail Хенесса. – Но это с нами не работает. Он может пытаться еще хоть десять раз. Я бы не сказал, что у Косты плохие финансовые условия в команде.