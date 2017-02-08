Ули Хенесс: "Баварии" не хватает уверенности в своих силах"

Президент "Баварии" Ули Хенесс отметил высокий уровень самоотдачи команды в матче 1/8 финала Кубка Германии с "Вольфсбургом" (1:0). При этом он подчеркнул, что игрокам мюнхенцев не хватает уверенности в собственных силах.
- Команду не упрекнешь в отсутствии самоотдачи, - приводит пресс-служба мюнхенцев. - Однако заметно, что не хватает уверенности в своих силах. В последние десять минут пришлось поволноваться. В общем и целом это заслуженная победа. Впереди у нас много матчей, и я думаю, что наша игра станет лучше.
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Просто они запутывают Арсеналий! У них подготовка была нацелена на ЛЧ.
11:42
Ботаникум
Одной только самоуверенности Роббена должно хватать на половину стартового состава "Баварии"! А ведь ещё имеется Франк Рибери, от которого, по-моему, можно аккумуляторы заряжать. Конечно, не хватает игроков типа Ибры или Тотти, так они везде сейчас в дефиците. Весьма странно слышать такие слова на ТАКОМ уровне, но, на мой взгляд, это отчасти связано с "ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЕЙ" немецкого футбола......
09:11