08:25 | ФУТБОЛ — Германия

Ули Хенесс: "Баварии" не хватает уверенности в своих силах"

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Президент "Баварии" Ули Хенесс отметил высокий уровень самоотдачи команды в матче 1/8 финала Кубка Германии с "Вольфсбургом" (1:0). При этом он подчеркнул, что игрокам мюнхенцев не хватает уверенности в собственных силах.

- Команду не упрекнешь в отсутствии самоотдачи, - приводит пресс-служба мюнхенцев. - Однако заметно, что не хватает уверенности в своих силах. В последние десять минут пришлось поволноваться. В общем и целом это заслуженная победа. Впереди у нас много матчей, и я думаю, что наша игра станет лучше.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Просто они запутывают Арсеналий! У них подготовка была нацелена на ЛЧ.

11:42

Ботаникум

Одной только самоуверенности Роббена должно хватать на половину стартового состава "Баварии"! А ведь ещё имеется Франк Рибери, от которого, по-моему, можно аккумуляторы заряжать. Конечно, не хватает игроков типа Ибры или Тотти, так они везде сейчас в дефиците. Весьма странно слышать такие слова на ТАКОМ уровне, но, на мой взгляд, это отчасти связано с "ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЕЙ" немецкого футбола......

09:11

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