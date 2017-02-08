Ули Хенесс: "Баварии" не хватает уверенности в своих силах"

Президент "Баварии" Ули Хенесс отметил высокий уровень самоотдачи команды в матче 1/8 финала Кубка Германии с "Вольфсбургом" (1:0). При этом он подчеркнул, что игрокам мюнхенцев не хватает уверенности в собственных силах.

- Команду не упрекнешь в отсутствии самоотдачи, - приводит пресс-служба мюнхенцев. - Однако заметно, что не хватает уверенности в своих силах. В последние десять минут пришлось поволноваться. В общем и целом это заслуженная победа. Впереди у нас много матчей, и я думаю, что наша игра станет лучше.