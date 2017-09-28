Ули Хенесс: "Анчелотти настроил против себя пятерых важнейших игроков "Баварии"

Президент "Баварии" Ули Хенесс пояснил, почему руководство клуба решило отправить в отставку главного тренера Карло Анчелотти. По его словам, наставник утратил контакт с командой.

– Вы не можете тренировать команду, когда самые известные игроки ее настроены против тебя, – цитирует Bild Хенесса. – Все знаю известное изречение: "Враг в твоей постели – самый опасный". Поэтому мы должны были действовать. В последние дни тренер окончательно отвернул от себя пятерых важнейших игроков "Баварии". В такой ситуации выстоять было невозможно.