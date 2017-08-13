15:10 | Футбол — Германия

Ули Хенесс: "222 миллиона евро за Неймара? Он не настолько хорош"


Президент "Баварии" Ули Хенесс считает, что руководство "ПСЖ" переоценило нападающего Неймара, который перешел во французский клуб из "Барселоны" за 222 миллиона евро. Ранее появлялась информация, что в 2010 году мюнхенцы отказались покупать бразильского форварда за 24 миллиона евро.

– 222 миллиона евро за Неймара? Он не настолько хорош, – цитирует Sky Sports Хенесса.

Напомним, дебют Неймара в составе "ПСЖ" может состояться в воскресенье, 13 августа. В матче 2-го тура чемпионата Франции парижане на выезде сыграют с "Генгамом". Игра начнется в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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