У Шахина выявлен надрыв связок голеностопа

У полузащитника дортмундской "Боруссии" Нури Шахина диагностирован надрыв коллатеральной связки голеностопа, сообщает пресс-служба "шмелей". 28-летний игрок получил травму в матче 30-го тура бундеслиги против менхенгладбахской "Боруссии" (3:2). Дортмундский клуб надеется, что хавбек сможет сыграть до конца нынешнего розыгрыша чемпионата.

Шахин пропустил большую часть сезона из-за различных травм, приняв участие только в 8 матчах во всех турнирах, в которых отличился 1 забитым голом. Ранее в текущем сезоне он травмировал колено и не играл пять месяцев.