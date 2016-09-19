Тухелю нравится идея введения плей-офф в бундеслиге

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель не против введения плей-офф в чемпионате Германии. По его мнению, в изменениях привычных правил нет ничего плохого.

- Почему бы не дать командам, занявшим второе, третье и четвертое места, шанс стать чемпионом? - цитирует Goal Тухеля. - Не думаю, что разговоры о плей-офф в бундеслиге надуманны. Я в принципе очень открыт для изменения правил.