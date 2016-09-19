16:59 | ФУТБОЛ — Германия

Тухелю нравится идея введения плей-офф в бундеслиге

0
0
0
2

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель не против введения плей-офф в чемпионате Германии. По его мнению, в изменениях привычных правил нет ничего плохого.

- Почему бы не дать командам, занявшим второе, третье и четвертое места, шанс стать чемпионом? - цитирует Goal Тухеля. - Не думаю, что разговоры о плей-офф в бундеслиге надуманны. Я в принципе очень открыт для изменения правил.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

zoolord

Такое в ЧР делать надо, тогда хоть в еврокубках играть научатся.

17:32

баламошка

Бавария зас... испугается.

17:06

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ