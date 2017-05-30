Тухель покинул пост главного тренера "Боруссии"

Томас Тухель уволен с поста главного тренера дортмундской "Боруссии", сообщает Bild. Решение было озвучено в рамках встречи с руководством, которая длилась всего 21 минуту. Сам специалист подтвердил эту информацию.

"Я благодарен за два интересных года, которые были полны событий. Жаль, что все закончилось. Спасибо болельщикам, команде, всем тем, кто нас поддерживал. Желаю "Боруссии" всего хорошего", – написал Тухель в своем Твиттере.

Ранее сообщалось о конфликте между Тухелем и исполнительным директором клуба Хансом-Йоахимом Ватцке. 43-летний немец был недоволен, что решение о сроках проведения первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако" (2:3) принималось без него.

"Боруссия" под руководством Тухеля завершила сезон на третьем месте в бундеслиге, получив путевку в отбор Лиги чемпионов, и выиграла Кубок Германии.