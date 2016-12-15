Тухель опроверг конфликт с Гетце

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель подчеркнул, что не имеет проблем с нападающим клуба Марио Гетце. Ранее в СМИ появилась информация, что специалист ругался на футболиста во время тренировки.

- В среду мне сказали, что у меня конфликт с Марио Гетце, - цитирует goal.com Тухеля. - Это неправда. Я говорил на повышенных тонах после упражнения, в котором были задействованы десять человек. Журналисты слышали это и написали, в чем я не вижу проблемы. Но критика моя касалась не только Марио, это большая разница.