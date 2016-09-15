Тухель не намерен форсировать возвращение Ройса на поле

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель сообщил, что не намерен торопить полузащитника Марко Ройса с выходом на поле. 27-летний хавбек продолжает набирать форму после курса реабилитации после травмы приводящей мышцы, из-за которой он пропустил чемпионат Европы-2016​.

- Я больше не говорю о потенциальных сроках возвращения Ройса, чтобы не нагнетать давление на подсознательном уровне, - цитирует ZDF Тухеля. - Травма должна быть залечена до конца. Большое желание Марко должно быть полностью согласовано с врачами. Дадим ему все необходимое время на реабилитацию.