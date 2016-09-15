15:02 | ФУТБОЛ — Германия

Тухель не намерен форсировать возвращение Ройса на поле

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Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель сообщил, что не намерен торопить полузащитника Марко Ройса с выходом на поле. 27-летний хавбек продолжает набирать форму после курса реабилитации после травмы приводящей мышцы, из-за которой он пропустил чемпионат Европы-2016​. 

- Я больше не говорю о потенциальных сроках возвращения Ройса, чтобы не нагнетать давление на подсознательном уровне, - цитирует ZDF Тухеля. - Травма должна быть залечена до конца. Большое желание Марко должно быть полностью согласовано с врачами. Дадим ему все необходимое время на реабилитацию.

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