Тухель может продолжить работу не в Германии

Олаф Майнкинг, агент бывшего главного тренера дортмундской "Боруссии" Томаса Тухеля, заявил, что специалист может продолжить свою работу в зарубежном клубе. В данный момент 43-летний немец находится в отпуске.

– После отпуска мы посмотрим, как будут развиваться события, – приводит Bild слова Майнкинга. – Конечно, Тухель может продолжить работу за границей. Для специалиста важна история клуба и игроки, выступающие там. Вполне возможно, ему придется подождать.

Тухель покинул должность главного тренера клуба из-за конфликта с руководством "шмелей". На этой должности его сменил Петер Бос, в минувшем сезоне возглавлявший "Аякс".